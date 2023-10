Le Havre. Un apéritif entre voisins tourne à l'agression à l'arme blanche, un homme emprisonné

La situation a tourné au drame entre les deux hommes qui habitent le même immeuble de la rue de Verdun au Havre, mercredi 11 octobre.

La police est prévenue par un témoin alors que la victime, un homme de 49 ans, s'est réfugiée dans le Carrefour contact de la rue. L'homme est au sol et souffre de plusieurs blessures par arme blanche, au cou, au dos et à l'épaule, précise une source policière. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le Samu le prend en charge et le conduit vers l'hôpital Monod.

Des insultes conduisent à une altercation

Dans la même rue, l'agresseur est aperçu, une arme blanche à la main, torse nu. La victime a indiqué qu'ils avaient consommé de l'alcool ensemble avant que la situation ne dégénère. Des insultes ont fusé, à l'origine semble-t-il, de l'altercation entre les deux hommes et des blessures à l'arme blanche.

L'agresseur, qui s'était réfugié à son domicile, a finalement pu être interpellé par la police. Il présentait, lui aussi, des plaies ensanglantées au visage.

Cet homme a été jugé et condamné en comparution immédiate au Havre, vendredi 13 octobre.