Ouistreham. Qui sera élu Mister Normandie ?

Qui sera élu Mister Normandie ? Samedi 14 octobre, se dérouleront les élections pour élire le représentant régional à Mister France. Rendez-vous à Caen, à la Maison de quartier centre, pour voir Tom, Nollan, Lucas, Yanick, Franck et Paul. Ces six jeunes hommes, entre 18 et 27 ans, viennent de toute la Normandie et veulent décrocher le titre. Vous pouvez voter en ligne pour les départager jusqu'au jeudi 12 octobre. Les candidats défileront dans plusieurs tenues : casual, habits de soirée et même en boxer. Ils se présenteront ensuite sous les regards attentifs du public, des juges, mais aussi d'Alexis Ankadje, Mister Normandie 2022. Le lendemain, dans l'après-midi, Mister Normandie 2023 et le président du comité, Philippe Heulin, seront en balade à Ouistreham.

• Lire aussi. Concours. Mister France Normandie : qui sont les candidats ?

L'heureux élu participera aux élections nationales, le 17 février 2024 au théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine.

Pratique. Plus d'infos : 06 16 53 59 90. 12 euros l'entrée. Réservation sur Helloasso.