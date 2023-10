Cherbourg-Octeville. Julie Viger, dans l'air du temps

"J'ai toujours envie de nouveaux projets." Julie Viger, 32 ans, regorge d'idées. Pour qu'elles voient le jour, la jeune femme parvient toujours à ses fins. Après avoir ouvert deux commerces à Cherbourg, la trentenaire a réussi à transformer son projet "rêvé" depuis quatre ans en une réalité : ouvrir avec son compagnon une boutique de vêtements de seconde main où il est aussi possible de se restaurer, Culture seconde.

Quelques pas de danse avant la mode

Née à Cherbourg, Julie a grandi entre Tourlaville et Urville-Nacqueville, dans La Hague. La jeune femme a fréquenté avec sa famille ou ses amis différents endroits du nord-Cotentin, comme par exemple Cosqueville, durant des vacances : "C'est trop de souvenirs, on jouait aux Indiens avec les cousins…" Toute sa scolarité s'est faite à Cherbourg-en-Cotentin : elle a d'abord été élève au sein des écoles Gambetta et Victor-Hugo à Tourlaville, puis au collège Diderot, dans le même établissement que son père professeur. Julie a ensuite pris la direction du lycée Victor-Grignard avant de s'envoler dans la région lilloise pour intégrer le Centre chorégraphique national (CCN) - Ballet du Nord. Une future carrière de danseuse ? Elle y est finalement restée un an. "Je me suis un peu cherchée, j'ai mis quelques années à me trouver", explique-t-elle.

"J'ai toujours aimé la mode et chiner"

Julie prend ensuite le chemin d'un BTS Commercial en alternance chez Sephora, à Caen, puis effectue une licence et un master dans une école de commerce avec Decathlon, où elle devient responsable événementielle. Une fois ses études terminées, elle part à l'aventure en 2017 pendant un an et demi, d'abord en Australie. Un voyage agréable où elle trouve des similitudes avec ses côtes manchoises, le sud du pays ressemblant à Biville…

Puis, à Kyoto au Japon, pays du Soleil levant, lui vient l'idée d'ouvrir une boutique de prêt-à-porter seconde main à Cherbourg : "J'ai toujours aimé la mode et chiner." Partie à l'âge de 17 ans pour ses études, Julie revient donc poser ses bagages dans le nord-Cotentin en novembre 2018, à 26 ans, pour monter son projet. "On est bien chez soi, la qualité de vie est dingue et nos côtes sont fabuleuses", raconte celle qui adore aujourd'hui profiter du Sciøt Cial Club. "On a un van, on dort souvent sur Sciotot et Le Rozel par exemple, c'est magnifique." Sa boutique ouvre alors le 1er juin 2019 : Culture seconde. D'où vient ce nom ? "On avait fait un brainstorming, réunion avec des amis, pour trouver un nom, et finalement, je me suis réveillée un matin avec cette idée. La culture, c'est celle que tu décides toi." Julie vendait aussi du thé bio japonais en vrac et des petits bijoux d'une créatrice. "Je suis très sélective dans mon travail, il faut chiner pour nous et pour les clients. La mode est un éternel recommencement, des choses reviennent au goût du jour." En 2020, elle ouvre sa deuxième boutique, La Friperie cherbourgeoise : "Je saisis de bonnes opportunités." À la Friperie, elle vend des vêtements classiques pour hommes, femmes et enfants. Chez Culture seconde, du prêt-à-porter original.

Une rencontre avec Maxime Cau, originaire de Caen et travaillant dans la restauration, lui permet de développer le concept de mode et cuisine en même temps, d'où un déménagement depuis le 9 septembre dans l'ancien bar La Carre. "C'était évident que le concept se développe ici, j'y ai toute ma clientèle."