Restaurant. Ambiance et cuisine familiale en bord de mer

Une décoration maritime discrète et dans les tons bleus… Pas de doute, on est bien dans un restaurant en bord de mer. O Resto de la Plage est installé à Barneville. Derrière le bar, les nombreuses bouteilles de sirop s'alignent. Une fois la salle traversée, on arrive sur une terrasse. Là, on peut déjeuner à l'abri du vent et des regards, les pieds dans le sable quand même. Les enfants peuvent y jouer sans gêner le repas des adultes.

Le restaurant dispose d'une cour fermée à l'arrière, pour déjeuner en toute tranquillité.

Simple et familial

La carte propose de la cuisine française classique et des fruits de mer. Logique, à 190 mètres de la plage. Il y a assez peu de plats proposés, et c'est très bien. Ce classicisme culinaire réussit au restaurant. Ici, pas de formule, les prix sont aux plats. J'opte pour un déjeuner composé d'une andouillette accompagnée de frites à 16€ puis termine avec un tiramisu à 6€. Pour une note totale donc à 22€. Un repas très bon et copieux, pour lequel le dessert était même en trop.

"On veut une ambiance familiale et simple à côté de la plage, que les gens mangent bien et à un prix correct", assure Jérôme Bacheley, le mari de la patronne du restaurant, Priscillia. Avant, le pas-de-porte était fermé depuis quelques années. "Le maire nous a demandé de le reprendre", explique Jérôme Bacheley. Ils ont franchi le cap et les voilà restaurateurs depuis avril dernier. Les Bacheley n'avaient jamais travaillé en restauration. Jérôme dirige toujours sa société de démolition en Haute-Normandie, où Priscillia travaillait aussi. S'ils maîtrisent la gestion d'entreprise, ils se sont formés à la restauration et ont su s'entourer pour le service et la cuisine. Autre nouveauté pour le couple : le secteur géographique. Jérôme et Priscilla viennent de l'Eure, et leur maison secondaire dans le Cotentin est devenue la maison principale. "C'est un changement total", conclut Jérôme, et réussi !

Pratique. O Resto de la Plage, 63 avenue de la Mer, Barneville-Carteret. Ouvert midi et soir du vendredi au mardi.