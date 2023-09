Gacé. Une caisse à savon fonce dans la foule, quatre blessés dont deux enfants

Gacé était en fête ce dimanche 17 septembre. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu lors de la course de caisses à savon, organisée dans les rues par le Comité d'animation de la Ville. Vers 16 h, un des engins a effectué une sortie de trajectoire, et a terminé sa course dans la foule.

Quatre personnes ont été blessées par l'impact, dont trois mineures. Deux enfants figurent parmi les victimes, âgées chacune de 5 et 9 ans. Une adolescente, de 17 ans, a également été blessée, tout comme un homme de 53 ans.

Les quatre concernés ont été transférés au centre hospitalier d'Argentan par les sapeurs-pompiers, qui précisent néanmoins que toutes les blessures sont légères.