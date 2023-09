Rouen. Séisme au Maroc : le FC Rouen fait un don de 1 500 €

Vendredi 15 septembre, un match de football entre le FC Rouen et le Goal FC de Lyon était prévu à 19 heures. Mais en raison de l'actualité, un autre événement a été programmé en parallèle. Car, dans la nuit du 8 au 9 septembre, un tremblement de terre a frappé la province marocaine d'Al-Haouz, au sud de Marrakech. Le dernier bilan a fait état de près de 3 000 morts et plus de 5 600 blessés. Face à ce drame, le FC Rouen a décidé de faire un geste envers l'association culturelle marocaine de Normandie.

"J'ai été touché par cet acte"

"L'équipe de la communication du FCR nous a contactés dimanche 10 septembre après le séisme qui s'est produit au Maroc dans la nuit du vendredi au samedi", raconte Safir Adil, vice-président de l'association culturelle marocaine de Normandie. "Ils souhaitaient nous apporter leur aide en faisant un don de 1 500 euros à l'association". Et pour l'association, choquée par ce drame, ce geste a été très bien accueilli. "J'ai été touché par cet acte, on se connaît, on s'entraide dans les difficultés et dans les moments de joie". Alors, une semaine après la tragédie au Maroc, "nous avons été invités au match du FC Rouen contre Goal FC et nous avons donné le coup d'envoi sur le terrain, relate-t-il. On a ensuite pris la parole à la fin du match dans la partie VIP."

"C'est un geste de générosité, on voulait marquer le coup"

Du côté du FC Rouen, aider l'association était une évidence. "A la suite du séisme qui a frappé le Maroc, on a voulu faire preuve de solidarité avec le peuple marocain", indique Manuel Bocquet, responsable communication du club rouennais. "On avait déjà entendu parler de l'association donc on s'est dit que c'était le moment de faire quelque chose avec eux. Le club a fait un don de 1 500 euros à l'association", poursuit-il. Selon lui, "c'est un geste de générosité, on voulait marquer le coup. Le club est déjà engagé : dans la métropole, on réalise plusieurs opérations comme avec Cultures du cœur, des collectes de jouets etc.". En effet, il rappelle également qu'"un club de foot a aussi un rôle social à jouer dans son tissu local".

Une cagnotte en ligne créée pour aider les Marocains

Grâce aux 1 500 euros donnés par le FC Rouen, l'association culturelle marocaine de Normandie va pouvoir encore plus aider les Marocains. En effet, quelques jours après le séisme, elle s'est mobilisée. "Nous avons récolté environ 150 palettes, on doit s'organiser pour la logistique au niveau du transport et de la distribution sur place", précise Safir Adil. Et parmi les dons, on retrouve des vêtements, des médicaments et des produits d'hygiène. "Maintenant, on a besoin d'un transporteur mais on a toujours besoin de dons alors notre une cagnotte en ligne est ouverte." En plus des dons récoltés, une cagnotte en ligne a aussi été lancée sur la page Facebook de l'association.