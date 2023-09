Montville. Déjections canines : la Ville a mis en place de nouvelles affiches pour sensibiliser les passants

Les déjections canines sont devenues un sujet de société qui dans certaines communes s'est transformé en un véritable fléau. La Ville de Montville a décidé de choisir la formule "mieux vaut prévenir que guérir" en commençant une campagne de sensibilisation. Cet été, de nouveaux panneaux sous la forme de visuels colorés ont été installés aux abords des distributeurs de canisacs un peu partout dans la ville.

"On trouve surtout des crottes de chien autour du lac"

Ewen Marie Tiphagne est Montvillais. Selon lui, "on trouve surtout des crottes du chien autour du lac mais sinon pas tant que ça". Il ne se sent pas plus concerné que ça par ce phénomène. "Je n'ai pas de chien moi mais je pense que c'est aux propriétaires de faire attention. En général, je ne me préoccupe pas d'eux", confie-t-il. Josette Procença, elle aussi Montvillaise est un peu plus remontée. "Les gens sont négligents. À Montville il y a quand même de quoi les ramasser", ajoute-t-elle. Pour ce qui est des nouveaux panneaux, "c'est une bonne idée mais peut-être que ce ne sera pas suivi. En tout cas, j'espère que ça va en sensibiliser certains".



À quelques mètres, Patricia Auvray, habitante de Montville promenait son chien. "J'ai toujours un petit sac sur la laisse de mon chien, moi je ne veux pas que la ville soit sale alors je fais ce qu'il faut. J'ai un chien, j'assume." Et elle aussi est plutôt sceptique vis-à-vis de l'utilité des nouvelles affiches. "Je pense que plus il y en a, moins on les lit finalement. Donc je ne suis pas sûre que ça change quelque chose."

Plusieurs zones touchées par les déjections canines localisées par la Ville

Pour cette campagne de sensibilisation au ramassage des déjections canines, la Ville de Montville a pris le taureau par les cornes mais avec souplesse. "On a choisi un axe de progrès porté sur les déjections canines avec un groupe de travail. L'année prochaine, ce sera plutôt les mégots avec l'ajout de nouveaux cendriers et des poubelles", révèle Georges Covello, conseiller municipal à Montville et en charge du cadre de vie.

Avec la mise en place de plusieurs affiches ludiques, "l'objectif c'est de relancer la dynamique de la propreté canine dans la ville". Et cette volonté a été lancée après plusieurs constats. "Lors de nos tournées, réalisées une fois par trimestre, on a localisé plusieurs zones où il y en avait un peu plus que d'autres donc un groupe de travail a travaillé dessus", poursuit-il. En effet, les canisacs déjà existants ont simplement été remis sur le devant de la scène car pour rappel, "si un usager est pris en flagrant délit, il risque une amende de 60 euros".