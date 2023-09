Caen. Une nouvelle antre   

Cette nouvelle saison rime avec l'entrée du Caen Handball dans le tout nouveau Palais des sports de Caen la Mer, inauguré lors de la réception en Coupe de France de Dijon, et un match perdu sur le score de 26-35. Désormais, 3 700 personnes peuvent prendre place lors des matchs du club, contre 2 500 auparavant. Cependant, accueillir plus de spectateurs représente une pression et une organisation totalement différentes. "Quand tu veux plus de spectateurs, tu rends des comptes à plus de spectateurs. C'en est de même pour les partenaires", affirme Thomas Lamora, le président des Vikings. Avec cette nouvelle enceinte, c'est toute une organisation qui change. "La buvette va prendre de l'ampleur, on va essayer de tout réorganiser. Nous avons développé des animations, notamment avec la réalité augmentée. Nous allons observer comment les spectateurs passent d'un sport à un spectacle sportif. Nous prenons des risques. De plus, nous avons l'intention d'enrichir notre offre dans la boutique", rapporte le président caennais. Le Caen Handball est prêt à écrire une nouvelle page de son histoire.