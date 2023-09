[Photos] L'Aigle. Ouverture du nouveau complexe culturel Risle-en-Scène, "un véritable couteau suisse de la culture"

C'est l'aboutissement d'un long serpent de mer : le nouveau complexe culturel de L'Aigle ouvrira ses portes le mercredi 13 septembre. La veille, la commission de sécurité effectuera un ultime contrôle et, en soirée, aura lieu "la dernière séance" de l'actuel cinéma L'Aiglon.

Lors de la présentation du futur fonctionnement du nouveau complexe.

Le nouveau complexe situé en plein centre-ville est composé de trois salles de cinéma avec du son Dolby 7 points et une projection numérique laser. Ces trois salles comptent respectivement 60, 150 et 300 places, vingt séances y auront lieu chaque semaine. La plus grande des salles est modulable, avec une scène qui peut accueillir n'importe quel spectacle, notamment de la saison culturelle de L'Aigle.

Les gradins de la grande salle de 300 places.

Ce projet date de 2011, avec un permis de construire déposé en 2014, mais il avait été abandonné après un changement de majorité municipale, avant de subir la défection d'une entreprise de construction, puis la pandémie de Covid… pour enfin arriver à son terme. Avec la démolition de l'ancienne Salle de Verdun et l'aménagement de près d'un hectare et demi ainsi que de la voirie alentour, l'investissement atteint onze millions et demi d'euros.

La scène de la grande salle du nouveau complexe culturel.

"Mais il reste supportable, car il est largement subventionné, à hauteur de six millions et demi", souligne Jean Sellier, le président de la Communauté de communes, qui espère que ce nouveau complexe culturel fera "un peu lever les yeux des jeunes de leurs tablettes et smartphones, pour venir au cinéma et découvrir des spectacles".

Ecoutez ici Jean Sellier Impossible de lire le son.

La société Noé Cinéma gérera non seulement le nouveau cinéma, mais aussi l'ensemble de ce nouveau complexe culturel. Son président, Richard Patry, souligne que "Risle-en-Scène est un véritable couteau suisse de la culture, capable d'accueillir tout type de spectacle. On est médecin généraliste de la culture".

Ecoutez ici Richard Patry Impossible de lire le son.

Concernant le cinéma, une dizaine de films différents seront projetés chaque semaine. Des spectacles seront également retransmis. Quant aux tickets, le plein tarif sera à 8,40 €, avec plusieurs solutions d'abonnement autour de 6 € la place. Les moins de 15 ans ne paieront que 5,10 €. Le gérant espère que les trois salles du cinéma accueilleront 80 000 spectateurs par an, contre jusqu'ici une trentaine de mille.