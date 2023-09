Place du commerce. Trois enseignes à découvrir à Rouen

La rentrée arrive à Rouen, avec son lot de nouveautés du côté des commerces. Tendance Ouest vous propose de découvrir trois nouvelles enseignes qui ont ouvert dernièrement dans la capitale normande.

Des échoppes originales

Avis aux amateurs de vinyles, un nouveau disquaire a ouvert ses portes rue des Bonnetiers, près de la cathédrale. Accès plutôt sur la musique métal, Planète Norma propose d'écouter ses galettes directement sur place. Revenez vers la gare de Rouen et découvrez Mozza and co, le snack spécialiste de la mozzarella. Sur les étals de la boutique, installée dans le hall de la gare, vous trouverez bien sûr d'autres produits made in Italy, tels que le vin, le café ou la focaccia. Enfin, descendez vers les quais, rue Jeanne-d'Arc, et venez découvrir Le comptoir national de l'or. L'enseigne propose différent services de l'achat à la revente en passant par l'estimation. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la Métropole. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.