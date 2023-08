Caen. Accident voiture contre tramway : trois personnes grièvement blessées

Un accident peu banal et gravissime a eu lieu dans le quartier de la Guérinière à Caen, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 août. Minuit passé, un véhicule, avec à son bord trois hommes, est entré en collision de manière violente avec un tramway du réseau Twisto.

Les sapeurs-pompiers, rapidement dépêchés sur les lieux, ont d'abord dû désincarcérer les victimes, prises au piège dans leur véhicule. Les trois hommes de 17, 23 et 29 ans présentaient tous de graves blessures. Ils ont été transférés au CHU de Caen le plus rapidement possible.

Le conducteur du tramway a lui aussi été impacté par la violence du choc. Évacué également en direction du Centre hospitalier de Caen, il présente néanmoins des blessures "relatives", indiquent les pompiers.