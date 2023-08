Pirou. "C'est terrible d'en arriver là" : après les cambriolages, deux restauratrices et la maire témoigne 

Vers 6 heures du matin, mercredi 16 août, à Pirou, deux restaurants ont été cambriolés. Il s'agit du bar-restaurant La Marée et de la pizzeria Les Embruns. Un troisième restaurant, la pizzeria L'Ilot, a également été la cible des voleurs qui ont finalement renoncé. Ces trois restaurants sont rue Fernand Desplanques, juste à côté de la mer.

• Lire aussi. Pirou. Trois commerces cambriolés près de la plage

Une enquête a été ouverte et "les gendarmes ont déjà des pistes", assure Noëlle Leforestier, la maire. C'est la première fois que ces commerces sont cambriolés.

Tabac, fond de caisse et pourboires des saisonniers

À La Marée, Stéphanie Danjou a terminé son inventaire, entre deux services de clients, mercredi 16 août. Il manque environ 600 € dans la caisse et 2 000 € dans celle pour le PMU. Les pourboires des deux saisonniers ont aussi disparu. "Ça me fait mal pour eux parce que les clients sont contents d'eux et donnent", précise-t-elle.

Les voleurs ont essayé de prendre du tabac, mais un générateur de brouillard les a empêchés de se servir en quantité. Elle a tout découvert le matin à 7 h 15, en rentrant dans son bar pour préparer l'ouverture.

Stéphanie Danjou raconte la découverte du cambriolage de son bar restaurant Impossible de lire le son.

"Grâce à nos caméras, on a pu voir ce qu'il s'était passé et voir la personne, cagoulée", explique la patronne. Ces images, avec celles des caméras de la commune, ont aidé les gendarmes dans leurs investigations. Avec la vidéoprotection, "nous nous sentons quand même rassurés", estime Stéphanie Danjou.

La caisse enregistreuse dérobée

À la pizzeria Les Embruns, entre 200 et 300 € ont été dérobés. Le montant volé n'est pas ce qui embête le plus la propriétaire Magalie Boudet. Ce qui la gêne, c'est que le ou les voleurs sont partis avec toute la caisse, écran compris, car ils n'ont pas réussi à l'ouvrir sur place. Ils ont pourtant essayé avec des ciseaux. Ils ont fini par couper les fils électriques et partir avec. Dedans, il y avait de l'argent, mais surtout la carte mémoire avec toutes les archives des transactions, indispensables pour tenir la comptabilité.

Pour Magalie Boudet, les conséquences du vol ne sont pas que financières Impossible de lire le son.

Elle a dû commander une nouvelle caisse en urgence et trouver une solution de secours avec une application sur tablette.

La mairie suit le dossier. "Il faut rester vigilant à tout moment. C'est quand même terrible d'en arriver là dans des petites stations habituellement calmes", regrette la maire.