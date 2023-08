Mort du principal du collège Laplace à Lisieux. Stéphanie Yon-Courtin : "Stéphane Vitel, un homme d'une bonté sans limite"

Stéphane Vitel, principal du collège de Laplace de Lisieux a été retrouvé mort vendredi 11 août, très tôt dans la matinée, dans son établissement. Ne le voyant pas revenir, c'est son épouse et ses enfants présents à l'extérieur qui ont fait cette découverte.

• Lire aussi. Lisieux. L'autopsie du principal du collège Laplace aura lieu lundi

Une trace d'effraction identifiée

Sa compagne, qui pense à une agression, a aperçu une voiture suspecte en train de quitter à vive allure les lieux au moment où Stéphane Vitel était encore dans l'établissement. En train de partir en vacances, il est revenu dans son collège après le déclenchement de l'alerte intrusion. "Les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège", précise le parquet de Lisieux.

Une carrière d'enseignant puis de chef d'établissement

Après une carrière de professeur de mathématiques, Stéphane Vitel, 48 ans, s'était engagé comme principal ou proviseur d'établissement. Il avait commencé comme proviseur adjoint au lycée Jules Verne à Mondeville avant d'être nommé principal adjoint au collège Gustave Flaubert de Pont-L'Évêque puis du collège Fernand Léger de Livarot. C'est en septembre 2022 qu'il devient principal du collège de Lisieux.

Stéphanie Yon-Courtin, députée européenne et conseillère régionale, évoque "un homme d'une bonté sans limite, très engagé et très passionné" :

Stéphanie Yon-Courtin Impossible de lire le son.

Un parcours politique aussi

Stéphane Vitel a également eu un parcours en politique. Il fut nommé adjoint au maire chargé de la culture, de l'animation et des associations à Houlgate de 2014 à 2020. Il était également élu à la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives entre 2014 et 2016. Il avait également rejoint la liste "Normandie Terre d'Avenir" avec Laurent Bonnaterre pour le Calvados aux dernières élections régionales. Une autopsie du corps devait avoir lieu ce lundi 14 août dans la matinée, et les résultats communiqués en fin de journée.