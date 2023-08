Saint-Valery-en-Caux. La baleine échouée en avril a fini par exploser

Le cadavre de la baleine échoué le mercredi 19 avril sur la plage de Saint-Valery-en-Caux a explosé jeudi 3 août, indiquent nos confrères du Courrier Cauchois.

Au gré des marées, le corps de l'animal s'était retrouvé au pied des falaises entre Saint-Valery-en-Caux et Veules-les-Roses. La préfecture de Seine-Maritime avait pris la décision de laisser le cadavre sur place pour des raisons de sécurité. Une intervention au pied des falaises aurait été trop dangereuse.

Jeudi 3 août, le cadavre a donc explosé. Cela arrive à cause de l'accumulation de gaz lors de la décomposition du corps. Le Courrier Cauchois précise que l'explosion a entraîné "un grand nombre de morceaux de carcasse sur la plage et dans l'eau." Devant le risque sanitaire, la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre sur les plages de Saint-Valery-en-Caux et Veules-les-Roses. Ce sont les deux communes qui ont pris des arrêtés municipaux "en raison de la présence de restes de mammifère marin sur la plage".