Le Havre. [Photos] Visite d'Élisabeth Borne : qu'a annoncé la Première ministre ?

C'est un déplacement "aussi attendu qu'espéré", selon Édouard Philippe, et plusieurs fois reporté en raison de l'actualité sociale "particulièrement vive" en France ces derniers mois. Le maire du Havre, ancien locataire de Matignon, recevait, mardi 25 juillet, la Première ministre, pour une visite consacrée à des investissements dans les domaines portuaires et universitaires.

La première ministre a répondu rapidement à la presse après sa découverte du port.

Deux unités dédiées aux biocarburants

Entourée de six membres de son gouvernement, dont la locale Agnès Firmin Le Bodo, Élisabeth Borne a annoncé, dans la matinée, l'implantation prochaine de deux projets développés par Engie, pour un total de 1,2 milliard d'euros.

Le premier, baptisé Salamandre, permettra de produire 11 000 tonnes de biométhane par an dès 2027, à partir de biodéchets (bois ou industriels) chauffés à très haute température. Un projet mené en collaboration avec CMA-CGM, qui doit permettre de "décarboner" le transport maritime.

Une seconde unité permettra de produire 70 000 tonnes par an de e-kerosène, à partir de 2030. Ce carburant de synthèse bas carbone sera produit pour les besoins d'Air France.

Près de 5 000 emplois seront nécessaires pour la construction de ces deux projets puis "entre 150 et 200 emplois" en phase opérationnelle.

Édouard Philippe aux manettes En bateau sur le port, en déambulation sur le front de mer… C'est Édouard Philippe qui a mené la danse et les discussions, mardi 25 juillet. Le maire s'est mué en guide pour celle qui fut autrefois l'une de ses ministres. Un ancien chef du gouvernement qui s'est joué de la presse, s'éclipsant discrètement lors de l'inévitable "micro tendu"… Sans doute pour éviter d'avoir à réagir aux récentes déclarations d'Emmanuel Macron, en déplacement à Nouméa. Interpellé sur une potentielle candidature d'Édouard Philippe à l'Élysée, l'actuel président a en effet classé Édouard Philippe parmi ceux qui pourraient "prendre le relais" de sa politique en 2027. Édouard Philippe a finalement été interrogé sur ce point… et a éludé la question : "lorsque j'étais Premier ministre, je m'étais fixé une règle consistant à ne traiter que du sujet qui faisait l'objet du déplacement. C'était une bonne règle, j'ai décidé de me l'appliquer à moi-même encore aujourd'hui".

100 millions d'euros pour le campus

La Première ministre a également signé un avenant au contrat de plan Etat-Région qui prévoit la construction d'un nouveau bâtiment sur le campus universitaire du Havre, dans le quartier des Docks. Il abritera l'IUT (qui déménagera de Caucriauville), une antenne de l'École nationale des arts et métiers et un restaurant universitaire. Un investissement de 100 millions d'euros porté par différents partenaires dont la Région Normandie et Le Havre Seine Métropole.

Il fallait être réactif pour saluer les deux Premiers ministres lors de cette déambulation express...

23 millions d'euros pour les facs normandes

La Première ministre a également annoncé que l'université du Havre, l'université de Caen et l'université de Rouen étaient lauréates de l'appel à projets "ExcellencES" dans le cadre du plan national France 2030. Une enveloppe de 23,5 millions d'euros pour soutenir les facs normandes dans leurs projets de recherche.

LNPN : "une question d'équité"

Élisabeth Borne a confirmé la poursuite du projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie, censée porter Le Havre à 1 h 40 de Paris en train. "La Normandie est l'une des rares régions qui ont vu les temps de parcours (ferroviaires) s'allonger" ces dernières années, a reconnu la Première ministre. "Réaliser cette LNPN est une question d'équité, nous suivrons le calendrier", affirme Élisabeth Borne. Elle ne suivra donc pas les préconisations du Conseil d'orientation des infrastructures qui préconisait un décalage. Matignon évoque un coup d'envoi des principaux travaux à la fin de ce quinquennat.

Un regard à l'horizon… Faut-il y voir un lien avec le parti du maire du Havre ?