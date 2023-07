Insolite. Têtus, rustres, radins : quels sont les préjugés sur les Normands selon l'intelligence artificielle ?

Quels sont les clichés concernant les Normands ? Parce qu'il est parfois amusant de se mesurer aux idées reçues, la rédaction de Tendance Ouest a questionné Chat GPT, une intelligence artificielle, au sujet des préjugés sur les modes de vie et de pensée des Normands. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçus.

À la question "quels sont les préjugés sur les Normands ?", Chat GPT a d'emblée compris que le sujet pourrait en froisser plus d'un. Ainsi, dans sa réponse, l'intelligence artificielle nous rappelle avant de donner sa réponse que ces idées reçues "ne reflètent pas la réalité de manière générale".

Les Normands, rustres et peu raffinés ?

Dès le premier cliché, Chat GPT met les pieds dans le plat, avançant que les Normands sont perçus comme "rustres et peu raffinés", tout en redorant illico notre image : "Ce préjugé peut découler de stéréotypes véhiculés par les médias ou les représentations culturelles. En réalité, les Normands sont des gens chaleureux, accueillants et cultivés, avec une richesse historique et culturelle remarquable."

Et en effet, l'accueil des Normands a récemment été loué à l'échelle nationale dans cette récente enquête de la plateforme Airbnb, selon laquelle les deux destinations les plus accueillantes du littoral français se trouvent… Dans la Manche et le Calvados.

Les Normands seraient têtus et conservateurs

Selon l'intelligence artificielle, "il existe parfois une perception selon laquelle les Normands sont résistants aux changements et attachés à leurs traditions. Cependant, comme dans toute la société, il y a une diversité de points de vue et d'opinions parmi les habitants de la région".

Alors, vrai ou faux ? C'est une certitude, les Normands sont profondément attachés à leur terroir. Mais cela n'empêche pas, loin de là, de jouer un rôle important dans l'innovation au niveau plus global : le pôle Hippolia, représentant d'une filière équine reconnue à l'international, du matériel aérospatial de pointe avec Normandie AeroSpace ou encore plusieurs infrastructures médicales très performantes, la région est plus que jamais en lice dans la course au progrès technologique.

Les Normands sont tous des agriculteurs

"La Normandie est connue pour son agriculture florissante, en particulier pour ses produits et ses pommes. Cependant, il est incorrect de généraliser et de penser que tous les Normands sont des agriculteurs. La région abrite également des industries variées et un secteur tertiaire développé", résume Chat GPT.

Si l'on jette un œil du côté des métiers les plus représentés en Normandie selon l'INSEE, on trouve en tête le tertiaire marchand (43 %), suivi du tertiaire non marchand - qui désigne l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine, l'action sociale - (32 %), l'industrie (16 %), la construction (7 %)… Et enfin l'agriculture (3 %). La région est particulièrement attachée à ses agriculteurs, c'est vrai, mais ses secteurs d'activité sont multiples.

Les Normands sont avares

"Ce préjugé fait référence à l'idée que les Normands sont excessivement prudents avec leur argent. Comme tout cliché, il est important de reconnaître que les comportements financiers varient d'une personne à l'autre et ne peuvent être généralisés à une population entière."

Ce cliché semble lui aussi être rudement faux, si l'on en croit ces chiffres du baromètre de l'IFOP en matière d'épargne, partagé par nos confrères du Courrier Cauchois, selon qui les Normands sont ceux qui ont le plus de difficultés à mettre de côté. "Seulement 31 % ont pu le faire mensuellement en 2023, c'est le niveau le plus bas depuis 3 ans (38 % en 2022, 51 % en 2021)" Ce sont huit points de moins que la moyenne nationale. On dirait bien que Picsou n'a pas fait étape dans le bocage normand, ce serait plutôt le contraire.