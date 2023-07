Manche. Un automobiliste force le barrage des gendarmes lors d'un contrôle

Faits Divers. Un conducteur et deux passagers ont été placés en garde à vue dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 juillet après un refus d'obtempérer pour l'un et des outrages et rébellion pour les deux autres. Les faits se sont produits à Agon-Coutainville.