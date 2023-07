Seine-Maritime. Cet acteur normand est à l'affiche de l'adaptation d'un célèbre jeu par Netflix

Village endormi, loups-garous dévorant des villageois et sorcière concoctant des potions pour changer le cours du jeu : beaucoup de familles et de bandes d'amis ont déjà eu des discussions endiablées lors d'une partie de loup-garou. Le célèbre jeu est aujourd'hui adapté sur le petit écran par Netflix.

Franck Dubosc à l'affiche du film "Les Loups-garous de Thiercelieux"

"Les Loups-Garous de Thiercelieux", c'est la nouvelle production Netflix avec deux acteurs français à l'affiche, Jean Reno et Franck Dubosc, originaire de Petit-Quevilly en Seine-Maritime. Figurent également au casting Jonathan Lambert, Grégory Fitoussi ou Suzanne Clément.

Côté pitch, le film suivra les aventures d'une famille recomposée soudainement plongée au XVe siècle après avoir découvert le jeu de cartes dans un grenier, rapporte Le Parisien. Pour revenir en 2023, ils devront remporter le jeu en évitant d'être dévorés par les loups-garous.

A la réalisation, François Uzan à qui l'on doit la série "Family Business" ou le film "En place" avec l'acteur originaire d'Ifs, Jean-Pascal Zadi. Le tournage est en cours à Prague, en Tchéquie dans les studios Barrandov.

"On a choisi d'en faire un film d'aventure et familial avec de l'humour et bien sûr des frissons", a décrit le réalisateur à nos confrères du Parisien.

La sortie du film est prévue pour fin 2024.