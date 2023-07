Argentan. Chasse à l'homme pour retrouver un détenu suspecté d'un double meurtre

Une chasse à l'homme a commencé lundi 3 juillet dans la région d'Angers pour retrouver un détenu "dangereux" de la prison d'Argentan soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans et un septuagénaire après avoir pris la fuite lors d'une permission de sortie. Le suspect, âgé de 42 ans, présente un "profil criminologique dangereux (...) Il doit être interpellé avant un autre drame", a déclaré le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard lors d'une conférence de presse, précisant qu'une cinquantaine de gendarmes étaient mobilisés sur cette traque au nord d'Angers. "J'invite les témoins à ne pas intervenir et à contacter les forces de l'ordre", a dit le magistrat, demandant aux habitants du secteur de fermer leur porte à clef.

L'homme, originaire de La Réunion, est également soupçonné "d'une tentative de meurtre" sur une femme lors de sa cavale, a précisé M. Bouillard. Le suspect purgeait au centre de détention d'Argentan deux peines, une criminelle et une correctionnelle, une de douze ans pour tentative de meurtre par conjoint ou concubin et une peine correctionnelle de trois ans pour des atteintes aux biens aggravées.

Le parcours du fugitif

Le magistrat a pu détailler une chronologie du parcours criminel du suspect. D'après les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause, bénéficiant d'une permission de sortie pour se procurer des documents administratifs, a pris un train après sa sortie de prison à Argentan et aurait gagné Angers le 20 juin. Le 22 juin, dans cette même ville, une première victime est découverte. "On va retrouver en soirée une femme dans son appartement" qui "porte des traces sur le cou" et "il va être établi qu'elle a subi une strangulation à mains nues qui a entraîné son décès". Le suspect était dans la même prison que l'ex-compagnon de cette femme. Elle lui avait par ailleurs rendu visite en prison au parloir, selon le procureur. Le 28 juin, plus au nord, à Chailland (Mayenne), "une femme de 26 ans qui débute une grossesse va découvrir que quelqu'un est entré chez elle et va être victime d'une tentative de vol de son véhicule et de violence extrêmement grave, une tentative de strangulation". Cette victime "va être sauvée par l'intervention d'un tiers qui voit que les choses se passent mal et qui va finir par s'interposer", selon le magistrat. L'homme va prendre la fuite et se réfugier dans un vaste bois, échappant au dispositif mis en place par les forces de l'ordre pour l'interpeller. Samedi soir, vers 19 heures, un véhicule est découvert en train de se consumer à Cantenay-Epinard (Maine-et-Loire), au nord d'Angers. "Le véhicule en question appartient à une personne qui va être identifiée dimanche matin et qui demeure à Chailland".

Le propriétaire, un homme de 72 ans, ancien mécanicien de la commune et conseiller municipal, va être découvert décédé à son domicile.

Avec AFP.