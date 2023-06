Sud-Manche. Un homme de 72 ans meurt dans un accident, la circulation totalement coupée

Les faits se sont produits lundi 26 juin, vers 16 heures, sur la départementale 972, à hauteur de Sacey, au sud de Sacey. Un homme âgé de 72 ans au volant d'un véhicule utilitaire, a été victime d'un accident à hauteur de la Croix-Genet. Les circonstances de cet accident ne sont pas précisées.

Intervention d'un hélicoptère

En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, le septuagénaire a été extrait de son véhicule par les sapeurs-pompiers. Malgré une longue prise en charge par les intervenants, appuyés par l'équipe médicale, l'homme a été déclaré décédé par un médecin. La circulation a été totalement coupée à la circulation afin de permettre à l'hélicoptère de se poser. L'intervention a mobilisé au total onze sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Pontorson, Saint-James et Ducey dans la Manche, et du Val Couesnon en Ille-et-Vilaine, ainsi qu'une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et des gendarmes.