Cherbourg. Fête de la Musique : le programme de l'édition 2023 dévoilé

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin célèbre la Fête de la musique mercredi 21 juin, de 19 heures à 1 heure. Des concerts sont notamment programmés place de Gaulle, à la bibliothèque Jacques Prévert et place centrale.

Sur la place de Gaulle

Dès 19 heures, l'association de percussions Bahiamélé et Pomélé entraînera les spectateurs dans l'univers de la samba brésilienne. Puis le groupe de danseurs K-pop cherbourgeois Onys prendra le relais. À retrouver aussi le groupe anglais de rock et de funk Tankus & The Henge, la danseuse contemporaine de la compagnie Incandescence Élodie Meunier, la chanteuse pop Clair, le quatuor liégeois Gros Cœur, et le groupe de musiciens MadMadMad.

Sur la place centrale

Dès 19 heures, la chanteuse et musicienne Ju'Dbs sera à découvrir, puis les groupes cherbourgeois au style blues et blues-rock Bad Sign, de jazz Normandy Ska Jazz Ensemble, et le duo de DJ Tiwoan & Lance, complèteront la soirée.

À la bibliothèque Jacques Prévert

Le Conservatoire de musique se produira de 18 h 45 à 20 h 10 dans les espaces de la bibliothèque Jacques Prévert. D'autres concerts et spectacles seront proposés au jardin public, à la basilique de la Trinité, à la salle des fêtes, rue des Fossés, au skatepark des Eléis, au square Phélippot Le Cat, sur le parking de la Trinité, devant La Cave Du Monkey.

Par ailleurs, des food-trucks sucrés et salés seront présents rue Grande Rue, rue Gambetta et rue de l'Ancien Quai.