Rouen. Cathédrale de lumière : c'est parti pour un été magique !

Cet été, les curieux auront le plaisir de voir la façade de la cathédrale Notre-Dame se métamorphoser à la nuit tombée. Grâce à des techniques très abouties de scan, de numérisation 3D et de projections simultanées par 17 projecteurs, ces spectacles imaginés par COSMO AV offrent une expérience immersive unique. Pour la nouvelle saison de Cathédrale de lumière, la métropole propose de redécouvrir la superbe fresque historique et fantastique Les nouveaux mondes conçue en 2019, évoquant les grandes épopées maritimes en écho à l'Armada mais aussi le spectacle crée en 2022 à l'occasion des 10 ans de Cathédrale de lumière : Rendez-vous avec la lumière. Cette création se distingue des précédentes car il s'agit d'une œuvre interactive. Les spectateurs sont invités à scanner un QR code pour participer à cette mise en lumière. Le spectacle sera projeté tous les soirs dès le 30 juin et jusqu'au 16 septembre.

Pendant l'Armada du 8 au 18 juin à 23h sur le parvis de Notre Dame de Rouen. gratuit. metropole-rouen-normandie.fr