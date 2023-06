Évreux. Trois personnes renversées par une voiture sur un passage piéton

Une voiture a percuté des piétons, jeudi 1er juin vers 21 heures, rue Jean Moulin à Évreux. Trois personnes traversaient la rue quand elles ont été renversées. Les victimes, deux femmes de 54 et 23 ans ainsi qu'un bébé de 10 mois dans une poussette, ont été légèrement blessées et transportées vers l'hôpital d'Évreux. À l'intérieur de la voiture se trouvaient trois personnes, une femme de 30 ans et deux enfants de 7 et 10 ans.

L'intervention a mobilisé onze sapeurs-pompiers et deux équipes du Smur.