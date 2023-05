Seine-Maritime. Whatisiz, le "Shazam des monuments" arrive à Rouen, au Havre et Dieppe

Vous connaissez peut-être cette application "Shazam" qui permet d'identifier une chanson grâce à un outil de reconnaissance musical. Ici le principe est le même avec les photos de monuments. Avec Whatisiz, un simple cliché de la Cathédrale de Rouen, par exemple, vous permet de tout connaître du lieu, sans avoir à baisser les yeux. C'est toute la promesse de ce nouveau guide interactif basé sur l'intelligence artificielle et inauguré, mardi 30 mai, à Rouen avant son déploiement au Havre et à Dieppe, jeudi 1er juin. "80 % des touristes se promènent dans les villes et regardent sans trop savoir ce qu'ils voient et sans avoir forcément envie d'aller plus loin", explique Claire Guéroult présidente de Seine-Maritime Attractivité, le financeur de l'application dans le département.

Claire Guéroult, présidente de Seine Maritime Attractivité Impossible de lire le son.

Whatizis contient ainsi 75 références de lieux et monuments dans le département de Seine-Maritime dont 30 rien qu'à Rouen, entre les églises, les musées, les statues, ou encore les bâtiments emblématiques. "C'est une part de l'intelligence artificielle qui est le machine learning, c'est-à-dire qu'on fait apprendre à un algorithme à reconnaitre des images pixel par pixel", explique son fondateur Olivier Davesnes. Il a fallu ainsi des centaines de photos pour que la Cathédrale de Rouen soit reconnaissable sous n'importe quel angle.

• Lire aussi. Armada 2023. Office du tourisme de Rouen : les nouveautés à découvrir

Une fois la photo prise du monument, un contenu audio vous est proposé pour une description générale du lieu. "C'est ce qu'on appelle un essentiel, il y a trois types d'audio, un de 30 secondes, un autre historique d'une minute et ou une anecdote d'une minute", explique son fondateur Olivier Davesnes. Le tout est accompagné de formats écrits et parfois d'une galerie photos, des contenus spécialement élaborés par les guides conférenciers des offices de tourisme. "On est sur des temps court, On prend en compte le fait que les gens sont dans la rue, ils ne sont pas dans un musée, ils ne peuvent pas écouter un son de 4 minutes comme devant la Joconde dans le Louvre", poursuit le fondateur de Whatizis.

Olivier Davesnes, fondateur de Whatizis Impossible de lire le son.

Ensuite, chaque lieu scanné est enregistré dans un "carnet de voyage" disponible dans l'application qui peut orienter son utilisateur vers d'autres points d'intérêt dans la ville. L'application, financée à hauteur de 75 000 euros par l'agence Seine-Maritime Attractivité, se veut être un tremplin pour d'autres communes intéressées par ce nouveau guide. Déjà quelques collectivités ont montré de l'intérêt d'après l'agence d'attractivité.

Reste désormais à la promouvoir auprès du grand public. Seine-Maritime Attractivité peut s'appuyer sur une première expérience développée à Rennes puis en région parisienne l'an passé, mais l'agence pourra surtout compter sur les millions de visiteurs attendus à Rouen pendant l'Armada.