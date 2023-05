Saint-Lô. Après Nikos Aliagas et Yann Arthus-Bertrand, Les Triplés vont animer les rues

Du samedi 27 mai au dimanche 17 septembre, la mairie de Saint-Lô propose une exposition sur Les Triplés, les personnages créés par Nicole Lambert, auteure de bandes dessinées. Au moins 36 panneaux grand format vont être installés au pied des remparts, rue Torteron. Quatre thèmes vont être abordés : la ville, la mer, la campagne et la montagne.

Les Triplés, ces trois enfants, deux garçons et une fille blonds, d'environ 4 ans, sont curieux, mais aussi turbulents et espiègles. La bande dessinée a été créée en 1983 et s'exporte depuis dans le monde entier.

L'auteure présente à Saint-Lô

Nicole Lambert sera à Saint-Lô le vendredi 9 juin pour découvrir l'exposition, vers 16 h 30. Elle fera ensuite une séance de dédicace à la Fnac à 18 heures.