Manche. Le maire de Portbail-sur-Mer François Rousseau démissionne

C'est une annonce qui pourrait faire du bruit. À l'issue d'un conseil municipal houleux mardi 23 mai, avec notamment la question de la vente du Village vacances familles (VVF) à l'exploitant, François Rousseau, maire de Portbail-sur-Mer depuis 2020, a annoncé sa démission. Celle-ci était déjà préparée depuis quelques jours auparavant.

Un acte "complètement indépendant"

Contacté par Tendance Ouest, l'ancien maire a assuré que c'était un acte "complètement indépendant" du contexte politique local comme national et que sa démission était prévue depuis le début de son engagement. François Rousseau a ainsi envoyé sa lettre de démission le 19 mai dernier au préfet de la Manche et attend sa réponse. Le processus démocratique "va se faire normalement", a-t-il souligné, et son remplaçant devrait entrer en poste lors des prochaines semaines. Le conseil municipal de Porbail-sur-Mer était depuis plusieurs mois le cadre de violentes tensions.