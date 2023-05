Rouen. Il montre son sexe à une cliente d'un bar et finit en garde à vue

Une femme âgée de près de 30 ans a contacté la police, mercredi 24 mai, pour se plaindre d'un exhibitionniste installé devant un bar, place du Vieux-Marché à Rouen. Ce dernier, âgé de 43 ans, aurait montré son sexe à la jeune femme, alors qu'elle était devant l'établissement. À l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme, originaire de Garges-lès-Gonesse en région parisienne, est assis au sol devant l'établissement et est visiblement ivre. Il soufflera à plus de 0,80 milligramme par air expiré soit plus d'1,60 grammes d'alcool dans le sang. L'individu a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue.