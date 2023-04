Le Havre. Il loue un appartement sur Airbnb et constate des fissures : 25 personnes évacuées

C'est une drôle de nuit qui s'est déroulée au Havre pour cet homme le mardi 25 avril, qui avait décidé de louer un appartement au Havre via la plateforme Airbnb, rue Aristide Briand.

Une vingtaine de personnes évacuées

Aux alentours de 20 h 30, les pompiers reçoivent un appel : l'homme est préoccupé par des fissures sur la façade de l'immeuble. En arrivant sur place, les pompiers constatent un état de délabrement possible avec la possibilité d'un risque d'effondrement.

La mairie a aussitôt pris un arrêté d'interdiction d'occupation de deux immeubles, situés au 261 et 263 rue Aristide Briand pour 24 heures, en attendant la venue d'un expert.

Les deux bâtiments de quatre étages ont été vidés : dans le premier, dix-huit personnes ont été évacuées et deux commerces fermés (une boulangerie et un bar-tabac) et dans le second, six personnes ont été évacuées et un restaurant fermé. Le périmètre a été bouclé. 12 personnes ont été relogées par la mairie dans un hôtel, les autres doivent être relogées par leurs propres moyens, selon une source policière.