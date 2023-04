Calvados. A la découverte des petits secrets de la forêt de Grimbosq

Connaissez-vous la forêt de Grimbosq sur le bout des doigts ? La rédaction de Tendance Ouest démêle pour vous le vrai du faux.

La forêt de Grimbosq appartient

à la Ville de Grimbosq.

Faux. La forêt de Grimbosq a été acquise par la Ville de Caen en 1972. La collectivité assure la gestion de cet espace naturel en lien avec les professionnels de l'Office national des forêts. La Ville vient d'ailleurs de faire l'acquisition d'une parcelle d'un hectare.

Elle est la plus grande forêt du Calvados.

Faux. Si vous aviez lu la page de gauche, vous sauriez que la forêt de Grimbosq couvre une superficie de 482 hectares. La forêt de Cerisy, aussi appelée forêt de Balleroy, est une forêt domaniale de 2 255 hectares, située à la limite entre le Calvados et la Manche. La palme d'or revient à la forêt de Saint-Gatien, près de Deauville. Avec ses 3 500 hectares, son périmètre atteint 28 km.

La forêt de Grimbosq est ouverte

toute l'année.

Vrai. En effet, se balader dans la forêt est possible 365 jours/365. En cas de forte tempête, les services de Caen la Mer déconseillent aux promeneurs de s'y rendre. Quant à la course d'orientation, elle est interdite au printemps, pour ne pas déranger certains animaux en pleine période de reproduction.

On peut se baigner dans l'étang.

Faux. L'étang de la forêt a été vidé l'été dernier pour être totalement réaménagé. Une "zone humide" voit le jour, alimentée naturellement par le ruisseau de la Grande Vallée afin de favoriser la biodiversité. Des pontons ont été installés au-dessus d'une mare. Pas très propre pour s'y baigner, mais la légende dit que certains osaient se baigner dans l'étang artificiel à l'époque.

Le Chêne Guillot est un parking.

Vrai. Eh oui, ce n'est pas le nom d'un arbre ! Le parking du Chêne Guillot se situe au cœur de la forêt, à proximité de la route départementale 257, entre Grimbosq et Mutrécy. Ceci dit, le chêne est aussi l'espèce d'arbre la plus représentée à Grimbosq : chêne sessile, chêne pédonculé et chêne rouge. Bientôt, les services de la Ville vont planter 600 nouveaux chênes pubescents, que l'on trouve plutôt dans le sud de la France, capables de résister à la chaleur et d'anticiper les effets du réchauffement climatique.

Dans le parc animalier,

il y a des naissances tous les ans.

Faux. Les naissances sont très rares dans le parc. Coup de chance, le 1er avril, cinq bébés sangliers, que l'on appelle les marcassins, ont pointé le bout de leur nez (voir photo). On les reconnaît à leur robe beige et leurs rayures foncées ! Ils sont vraiment trop mignons…