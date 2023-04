Insolite. Une grande exposition Harry Potter s'ouvre

Voilà qui ravira les fans de l'univers de Poudlard : une grande exposition Harry Potter ouvre ses portes à Paris. "Harry Potter : l'exposition" s'installe pour sa quatrième halte après Atlanta, Philadelphie et Vienne, à l'occasion des 25 ans de la publication du premier tome de la saga.

Immersion en coulisses et expérience personnalisée

La promesse ? Une expérience immersive et interactive pour découvrir les coulisses des tournages des films (et observer les accessoires et costumes originaux), s'orienter vers la maison Poudlard de son choix ou encore exercer ses talents au quidditch.

La visite commence dès l'entrée dans le Poudlard express, où chacun est invité à créer son "profil de sorcier", et choisir ainsi sa Maison, sa baguette et son "Patronus" (l'animal protecteur du sorcier).

Côté scénographie, tout a été pensé pour que le visiteur ait l'impression de visiter l'école des sorciers : la classe de divination, la salle de potions, la cabane d'Hagrid, la serre de botanique du professeur Chourave… Le tout à trois heures en train depuis la Normandie. De quoi réconcilier petits et grands pour le programme de ces vacances de Pâques.

Pratique. "Harry Potter : l'exposition", du vendredi 21 avril au dimanche 1er octobre 2023 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris. Tarifs : 19 euros pour les 3 - 15 ans, 25 euros à partir de 16 ans.