Le Havre Seine Métropole. Une recherche de jeunes de 18 à 25 ans pour naviguer sur des grands voiliers

Vous êtes âgés de 18 à 25 ans et avez le goût de l'aventure maritime ? C'est le moment de se lancer ! Alors que Le Havre se prépare à accueillir la Tall Ships Race en juillet 2025, la communauté urbaine propose à des jeunes du territoire de participer gratuitement à une étape de cette course mythique de voiliers, les trois prochains étés.

Un voyage gratuit

Quinze places seront disponibles dès 2023 ainsi qu'à l'été 2024, et 150 places pour l'édition 2025. Les jeunes embarqueront en tant qu'élèves-stagiaires à bord de trois navires participant à la Tall Ships Race, lors de l'étape qui reliera Den Helder, aux Pays-Bas, à Hartlpool, en Angleterre, du 1er au 8 juillet prochain.

À Sainte-Adresse, Criquetot-l'Esneval et La Cerlangue, le futur matelot a déjà été recruté. Mais les communes de La Remuée, Harfleur, Turretot, Epouville, Manéglise, Octeville-sur-Mer et Le Havre recherchent toujours un jeune à parrainer pour cette aventure. Le dispositif est entièrement gratuit pour les participants. Il est financé par les communes et la communauté urbaine à hauteur de 50 % chacune.

Candidatures avant le 25 avril

Aucune expérience de navigation n'est exigée. Pour candidater, il faut simplement être âgé de 18 à 25 ans et résider dans l'une des communes participantes. Il faut adresser un courrier de présentation, une lettre de motivation, un justificatif de domicile et un document confirmant la date de naissance à l'adresse lesgrandesvoiles@lehavremetro.fr avant le mardi 25 avril.

Des jeunes de Fécamp participeront également à la Tall Ships Race en 2023, à bord du voilier Mil'Pat. L'équipage a déjà été sélectionné.