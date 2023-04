Réforme des retraites. Opération "Rouen ville morte" : découvrez tous les points de blocage vendredi 14 avril

Au lendemain d'une 12e manifestation intersyndicale en baisse et en attendant la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, qui doit intervenir en fin de journée vendredi 14 avril, les syndicats, à Rouen, veulent continuer à mettre la pression et faire entendre leur voix. Ils lancent une opération "Rouen ville morte" dès 6 heures, avec de nombreux points de blocage.

Quatre points de blocage

Les manifestants prévoient de s'installer sur quatre grands axes de circulation. D'abord au niveau de la place Saint-Paul, mais aussi aux abords du Zénith de Rouen, à l'entrée du pont Flaubert et enfin sur le rond-point des Vaches, au niveau de Saint-Étienne-du-Rouvray. D'après une source syndicale, les manifestants n'excluent pas non plus "un cinquième point du côté du pont Mathilde". La circulation s'annonce donc très difficile autour de Rouen, ce vendredi 14 avril, il est conseillé de prendre ses dispositions.

Cette opération pourrait durer ainsi jusqu'à 17 heures vendredi 14 avril, ce qui pourrait correspondre à la fin du suspense concernant la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Les syndicats se donnent rendez-vous ensuite devant le palais de justice à 17 h 30, pour une ultime action.