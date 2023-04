Près de Granville. 25 sapeurs-pompiers mobilisés pour un feu de garage

Au moins 25 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour lutter contre un incendie dans le garage d'une maison à Yquelon, mardi 4 avril. Six véhicules se sont rendus sur place vers le milieu d'après-midi : deux engins pompes, une échelle aérienne, une ambulance, un véhicule infirmier et celui d'un officier de garde. Ils sont arrivés de trois centres de secours : Granville, Bréhal et Sartilly. Pour l'instant les secours ont fait une reconnaissance du sinistre et ont commencé à l'éteindre.