Tendance Session à Colombelles. Le Wip, un écrin d'intimité pour un concert

Installé dans l'ancien site industriel de la Société métallurgique de Normandie de Colombelles, le Wip est un tiers-lieu coopératif qui a ouvert ses portes en 2019. Il propose des espaces de coworking, des salles de réunion et de formation et surtout une grande halle de 1 100 m2 pour les événements.

C'est dans cette grande nef que Tendance Ouest pose ses valises pour la quatrième édition de son Tendance Session. Ce lieu unique apporte une certaine proximité avec le public. "C'est vraiment un concert les yeux dans les yeux, assure Charles Douchy, coordinateur d'antenne chez Tendance Ouest. Les groupes adorent découvrir la grande nef et les balcons en bois. Ils sont surpris." Avec 12 m de sous-plafond, cette grande salle jouit d'un incroyable esthétisme. Seul hic : l'acoustique. "Le problème, c'est que le béton, ça résonne. Mais cette salle a beaucoup d'avantages. On s'y sent bien. Le cadre et l'accueil des équipes du Wip sont exceptionnels." On vous le promet, ce deuxième round au Wip s'annonce grandiose !