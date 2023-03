Le Havre. Ils veulent battre le record du monde du plus long massage cardiaque

"C'est parti pour une session de deux minutes !" Mains sur la poitrine d'un mannequin, Julien Révérend s'applique à réaliser un massage cardiaque. Il est l'un des 200 bénévoles de la Protection civile Normandie Seine, qui s'est lancé un sacré défi à l'occasion de son cinquantième anniversaire. L'association va tenter de battre le record du monde du plus long massage cardiaque. "Le record est actuellement fixé à 49 heures. Pour nos 50 ans, nous espérons atteindre les 50 heures", détaille Sarah Moncel, directrice de la communication.

Le plus long massage cardiaque du monde : c'est parti ! Impossible de lire le son.

Les bénévoles se relayent depuis jeudi 30 mars, mais le grand public va également pouvoir participer, à l'occasion du Protec Day, samedi 1er avril. Une journée qui se déroule au Carré des Docks, avec des animations pour petits et grands, des démonstrations et initiations aux manœuvres de secours, une présentation du matériel et des véhicules de la Protection civile, et une exposition pour revenir sur le passé de l'antenne Normandie-Seine, qui couvre l'Eure et la Seine-Maritime. "On estime que nos bénévoles, âgés de 16 à 74 ans, assurent 120 000 heures de bénévolat par an", poursuit Sarah Moncel.

Staying Alive !

Pour le massage cardiaque, il convient d'être "constant, régulier, d'avoir un peu de force, mais c'est accessible à tout le monde", selon Julien. Côté rythme, "on se cale sur Staying Alive des Bee Gees !" ou Baby Shark, pour les plus jeunes. Pour Guillaume Jouan, bénévole à Rouen, "un massage cardiaque peut sauver une vie. Il faudrait que tout le monde soit formé, à l'école, au travail".

Ne pas perdre le rythme, c'est l'essentiel !

Le défi de la Protection civile est à suivre en direct sur la plateforme Twitch.

Le Protec Day se déroule samedi 1er avril, de 10 heures à 17 heures, au Carré des Docks. Entrée gratuite.