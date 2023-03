Avant l'exercice de sécurité. Ces fois où le Mont Saint-Michel a dû être évacué

Jeudi 30 mars, un exercice de sécurité de grande ampleur se tiendra au Mont Saint-Michel. Les pompiers et gendarmes se préparent à la forte affluence liée à la saison estivale mais voient aussi plus loin : "On a la perspective, l'année prochaine, des Jeux olympiques. C'est une perspective importante et c'est important que toute l'organisation soit bien rodée", expliquait le directeur du cabinet du préfet de la Manche, François Flahaut.

Le suspect, schizophrène, s'en prend à la police

Ces dernières années, le Mont Saint-Michel a déjà fait l'objet de ce genre d'opérations. Le 22 avril 2018 au matin, le site est évacué et fermé aux touristes. En cause ? Un homme y avait appelé à tuer les policiers et leur famille. Plus tard, on apprendra que ce cariste, schizophrène et n'ayant pas pris son traitement avait lancé : "À mort les keufs, faut tous les buter", "il faut tuer leur famille et leurs enfants" et avait qualifié les forces de l'ordre de "nazies".

Il avait été arrêté le jour même vers 23 heures sur le périphérique de Caen après s'être vanté des faits dans une station-service de l'A84 devant des témoins. Il avait été condamné à huit mois de prison dont trois ferme.

La cheminée de la Mère Poulard prend feu

En octobre 2019, aux alentours de 19 heures, c'est un violent incendie qui se déclare dans le célèbre restaurant de la Mère Poulard au Mont Saint-Michel. Le feu prend dans la grande cheminée où sont préparées les fameuses omelettes qui font la réputation du lieu. Le personnel alerte immédiatement les secours, et le restaurant ainsi que l'hôtel ont été évacués. Le reste du site, lui, reste ouvert.

• Lire aussi : Exercice de sécurité. À quoi faut-il s'attendre au Mont Saint-Michel ?

Il a fallu deux heures et l'intervention d'une cinquantaine de pompiers de la Manche et d'Ille-et-Vilaine pour venir à bout des flammes et éviter la propagation aux édifices voisins. D'importants moyens de secours sont déployés sur place, aucun blessé n'est à déplorer.