Le Havre. "Notre vocation, c'est de dénicher des jeunes talents" : la Cavée Verte, le club de football normand qui rivalise avec les plus grands

En championnat, le Havre Athletic Club ne joue plus - pour le moment - dans la même cour que le Paris-Saint-Germain, l'Olympique de Marseille ou le FC Nantes. Mais en matière de formation, le club normand devance tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, à l'exception de l'Olympique lyonnais. C'est en tout cas ce qui ressort du dernier rapport de la Fédération française de football (FFF) sur l'efficacité des centres de formation, portant sur la saison 2021-2022. Un classement établi sur différents critères : professionnalisation à l'issue de la formation, apparitions en sélection nationale et clubs européens, temps de jeu avec les pros et scolarité. "Cette deuxième place est historique, il faut la conserver", commente François Rodrigues, qui dirige la formation havraise, implantée depuis 1984 rue de la Cavée Verte. Environ 250 jeunes garçons et 150 jeunes filles, âgés de 8 à 18 ans, s'entraînent sous les couleurs du HAC, dont une cinquantaine d'internes.

La FFF a publié le document évaluant l'efficacité des centres de formation pour la saison écoulée !



🥇Olympique Lyonnais

🥈Le Havre AC

🥉AS Saint-Etienne https://t.co/uUN67g8NPz — FFF (@FFF) July 8, 2022

Des stars issues de la formation

"Notre vocation, c'est de dénicher des jeunes talents, les former, les exposer avec l'équipe première et, plus tard, de les vendre, rappelle François Rodrigues, avec l'ambition d'en faire aussi les citoyens de demain." Avec cinq étoiles sur cinq, le club havrais affichait, la saison dernière, la note maximale en matière de temps de jeu avec l'équipe première, totalisant quatre joueurs du cru parmi les onze meilleurs temps de jeu. Une constante qui continue de s'appliquer depuis l'arrivée de Luka Elsner sur le banc havrais (lire ci-dessous). Le HAC est aussi un important pourvoyeur de joueurs en sélections nationales. "Des U16 aux U23, on totalise déjà cette année dix joueurs internationaux, comptabilise François Rodrigues, ce qui n'est pas sans poser problème, parfois, pour la composition des équipes le week-end."

Le célèbre bâtiment bleu et blanc de la Cavée Verte devrait subir une cure de jouvence dans les prochains mois.

Chez les Bleus actuels, en équipe A, le plus célèbre des Hacmen est Paul Pogba, champion du monde en 2018, tout comme le gardien Steve Mandanda, également formé au HAC. Brice Samba a aussi rejoint les cages tricolores. Côté clubs européens, aux côtés de Pogba (Juventus) on citera le gardien Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 avec Chelsea ou encore Riyad Marhez, milieu offensif à Manchester City. La FFF comptabilisait par ailleurs 18 joueurs issus du HAC dans le circuit professionnel, la saison dernière. Seuls Toulouse (23 joueurs) et le SM Caen (19) faisaient mieux, en Ligue 2. "En moyenne, on parvient à sortir 3,5 joueurs sur dix, au Havre", estime François Rodrigues. Comment savoir qu'un jeune ira plus loin que les autres ? Le directeur évoque "des curseurs de passage". "Pour certains, on est quasiment sûrs de nous. C'était le cas pour Yassine Kechta." Mis de côté par la précédente direction sportive, le milieu de terrain a rapidement fait ses preuves chez les pros cette saison.

𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐠𝐛𝐚 🎂



De la Cavée Verte à l'équipe de France… On souhaite un joyeux anniversaire à notre ancien 𝗖𝗶𝗲𝗹&𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲 qui fête ses 30 ans aujourd'hui ! 🥳 pic.twitter.com/tlLWWeaRvI — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) March 15, 2023

Cette deuxième place est aussi un coup de projecteur intéressant, quand les familles de jeunes footballeurs doivent choisir à quel club confier leur enfant. "Il faut l'assumer, d'où l'importance aussi d'avoir un niveau d'hébergement à la hauteur." Le prochain chantier pour la Cavée.

Du mobilier (bientôt) modernisé

Le centre de formation du HAC fêtera ses 40 ans en 2024 : un site historique, qui nécessite un coup de jeune. Car si la philosophie du club doyen reste la même qu'à l'inauguration - en présence d'un certain Michel Hidalgo à l'époque - le bâtiment, lui, mérite d'évoluer, vingt ans après sa dernière rénovation. "La direction du club y travaille, en collaboration avec les collectivités locales. On devrait avoir un bâtiment neuf dans les prochains mois", espère François Rodrigues, directeur technique de la Cavée Verte.

S'il n'est toujours pas question de chambres individuelles (les jeunes sont deux par chambrée aujourd'hui), le mobilier, notamment, doit être modernisé, afin de séduire davantage les familles des jeunes joueurs dans un paysage footballistique archi-concurrentiel.

"Une belle bande de copains"

Josué Casimir, Yassine Kechta, Amir Richardson, Arouna Sangante ou encore le capitaine Victor Lekhal. Autant de joueurs issus de la Cavée Verte qui ont gagné leur place au sein de l'effectif de Luka Elsner, en Ligue 2. "C'est avant tout une belle bande de copains", estime le coach du Havre, quand on lui demande ce qui fait le sel de ces joueurs du cru. "On sent qu'ils vivent depuis plusieurs années ensemble, qu'ils sont passés par ce chemin difficile qu'est la formation. Il y a une solidarité très forte et une identité 'Cavée' qui est très présente dans notre vestiaire."

Pour l'entraîneur, une valeur est commune à tous ces joueurs : le travail. "Ce sont des garçons qui ne veulent surtout pas sauter un entraînement. L'envie d'effort et de progression est un point fondamental dans la réussite de notre saison. J'espère qu'ils garderont cela tout au long de leur carrière." Et si cette bande de copains parvenait à décrocher sa place en Ligue 1 ? "Ce serait un rêve accompli, une aventure extraordinaire faite d'amitié, de réussite sportive, de compétition mais surtout de bons moments vécus ensemble, dans les déplacements, après les victoires… C'est cela qui, fondamentalement, fait que le foot offre des souvenirs. C'est pour cela que les gens regardent." Mais Luka Elsner de ne pas oublier son habituelle humilité : "C'est bien d'avoir une belle fin à cette histoire et on travaille tous les jours pour y arriver."

Un staff étoffé ?

Le directeur technique de la formation, François Rodrigues, voudrait aussi étoffer encore davantage le personnel, avec un préparateur mental dédié à temps plein aux jeunes et un entraîneur supplémentaire, "pour un peu plus de souplesse, car l'investissement des éducateurs est aujourd'hui très, très important. Nous avons tous une double mission", souligne François Rodrigues, par ailleurs coach des moins de 19 ans, qu'il a emmenés en huitième de finale de la coupe Gambardella, cette saison.