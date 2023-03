Manche. Un enfant de deux ans dans un état grave après une chute dans une mare

Vers 18 h 10, lundi 13 mars, les secours ont été engagés au lieu-dit Le Moulin du Perron, proche de la départementale 391, à hauteur de la commune de Saint-Michel-de-la-Pierre, entre Saint-Sauveur-Lendelin et Périers, pour un enfant âgé de deux ans ayant fait une chute dans une mare.

Héliporté au CHU de Caen

Celui-ci, récupéré par son père pendant l'appel aux secours, se trouve dans un état grave et a dû être héliporté vers le CHU de Caen. Des sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Coutances, Saint-Lô et Saint-Sauveur-Lendelin-Périers, ainsi qu'une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été engagés. L'intervention des sapeurs-pompiers était toujours en cours vers 19 h 15. Les circonstances de l'accident ne sont pas précisées.