Eure. Ces jeunes "paysans du Pays de Caux" cartonnent sur les réseaux sociaux

"Salut mes paysans !" : le duo est aujourd'hui bien identifié dans le pays de Caux. Edgar Bouvaert et Lucas Dodelin, élèves au lycée Jean XXIII à Yvetot mettent un sacré coup de jeune au métier d'agriculteur. Fabrication de cidre, présentation de tracteurs, confection de beurre, dégustation de pâtés… Les deux adolescents créent régulièrement des contenus sur les réseaux sociaux pour mieux faire connaître la profession : "On tourne plutôt pendant les vacances, on fait 2-3 jours de tournage, on prépare une trentaine de vidéos", raconte le binôme.

Après leurs débuts sur Instagram en 2022, ils se sont lancés sur TikTok où ils cumulent presque 6 000 abonnés. Ils ont récemment publié leur première vidéo sur YouTube.

Si les deux lycéens en section générale ne comptent pas forcément se tourner vers l'agriculture, ils baignent dedans et veulent faire découvrir leurs centres d'intérêt au plus grand nombre. "Pour l'instant, c'est plus une passion qu'une profession, on est nés dans le monde agricole donc ça nous plaît de faire partager. C'est notre but, de rester dans l'ancien, dans le travail manuel", précisent-ils.

Tout a commencé en avril 202 : "Ça a débuté comme une rigolade entre amis, se souviennent les deux jeunes. On a commencé un compte juste pour le plaisir, on a posté quelques vidéos où on coupait du bois et petit à petit on en a posté d'autres, on a un caméraman avec nous, Jérémy, qui nous filme, et puis on est montés en abonnés."

Le Youtube agricole a le vent en poupe

"On a vu que beaucoup de youtubeurs se lançaient, mais qu'ils n'avaient pas le même contenu que nous : les agriculteurs font leurs vlogs en instantané alors que nous ils sont montés, avec plus d'activités", notent les deux adolescents. Et en effet, sur YouTube et ailleurs, plusieurs agriculteurs rassemblent autour de leurs activités quotidiennes. En tête, Bastien Couture, jeune Lotois de 20 ans alias Stervio, avec presque 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube dédiée à l'agriculture et aux jeux vidéo en lien avec le monde agricole. En Normandie, Antoine Thibault, alias @Agriskippy documente son quotidien d'éleveur de vaches dans sa ferme de Cintray, dans l'Eure, à ses 30 000 abonnés et ce depuis six ans.

Concernant leurs projets futurs, Edgard et Lucas ne sont pas sur la paille. "On va refaire une journée à la ferme et on aimerait bien développer des reportages dans d'autres fermes, pour montrer comment on fait le miel, le beurre, le fromage, la crème… Je connais du monde qui a du matériel ancien, tous types de tracteurs, c'est quelque chose que j'aimerais continuer à partager", énumère Edgard Bouvaert.