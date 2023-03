Consommation. Trois produits de Normandie dans le top 5 des aliments incontournables en France : ce classement est-il fiable ?

C'est un classement qui crée quelque remous sur les réseaux sociaux. Le site Tasteatlas a sorti en février dernier la liste des "100 aliments et boissons français les mieux notés". Mais son contenu ne fait pas l'unanimité. "Désolé mais vous mélangez torchons et serviettes", réagit un internaute sur Twitter. "Ils ont quand même réussi à foutre de la soupe à l'oignon dans le classement…", reprend un autre. Quoi qu'il en soit, si on décide de prendre le verre à moitié plein, la Normandie s'en sort plutôt bien avec trois produits dans le top 10 : le cidre de Normandie, le beurre d'Isigny et le Saint-André.

Le 1er mars, le site va rajouter une couche : un classement actualisé qui place désormais le Saint-André à la première place, le cidre et le beurre d'Isigny à la 3e et à la 4e place.

Un fonctionnement peu rassurant

Selon le site, le Saint-André serait un fromage originaire de Coutances. Mais deux fromageries de la région que nous avons contactées ne connaissent pas. Il s'agirait plutôt d'un fromage fabriqué par une usine, dont le site à Coutances a fermé depuis quelques années. En ce qui concerne la transparence dans l'attribution des notes sur le site Tasteatlas, TF1 considère leurs méthodes particulièrement faillibles et peu objectives, à la suite d'un top 100 des meilleurs fromages du monde, qui reléguait la France hors des 10 premiers.

Dans tous les cas, pas besoin d'un classement pour confirmer que le beurre d'Isigny et le cidre de Normandie sont des incontournables de la gastronomie française.

