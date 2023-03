Restaurant. Pommes d'Épices, une cuisine fine et parfumée

L'établissement situé rue Bouvreuil à Rouen, offre une ambiance chaleureuse. On s'y sentirait presque comme à la maison avec ses meubles anciens et son atmosphère de chalet de montagne. Pourtant la cuisine est bien plus influencée par la Méditerranée que la Savoie.

Une nouvelle carte chaque semaine

Gourmand, mon choix se porte sur la formule midi : entrée, plat et dessert avec, pour commencer, un filet de merlu mariné à la mangue et au gingembre, accompagné de tranches d'avocats brûlés. Mes papilles bien stimulées, je poursuis l'aventure culinaire avec un délicieux jarreton de cochon effiloché au caramel de soja. Le plat est accompagné d'un peu de vitelottes, une variété de pomme de terre violette simplement étalée sur l'assiette avec quelques tagliatelles de légumes croquants. Je termine par un brownie noisette avec beaucoup de choses dans l'assiette entre la crème de tonka, le gel galanga, du miel et des cacahuètes caramélisées. Le tout est riche mais particulièrement parfumé. Enfin la note reste honnête, soit 26 euros le menu, moins 4 euros si vous vous passez du dessert ou de l'entrée. Odile Debast, à la tête de l'établissement depuis bientôt 5 ans, ne tarit pas d'éloges sur son chef Antoine Blondel. "C'est lui qui imagine tout, je ne sais même pas s'il dort la nuit d'ailleurs !", s'amuse la gérante. "C'est une cuisine un peu fusion où l'on va retrouver des produits Normands associés à des cuisines internationales", précise la Rouennaise. La carte change toutes les semaines. "On essaye constamment de nouvelles choses", confirme le chef du restaurant. "On prend les idées un peu dans tous les continents, un peu d'Afrique, un peu d'Asie, un peu d'Amérique Latine". Pour parfumer tous ces plats, le chef s'est branché également avec le Comptoir Colonial à Isneauville qui regorge de trésors épicés. "On essaye de développer le goût des clients, cultiver leur palais mais aussi le nôtre !".

Pratique. Pommes d'Épices, 66 Rue Bouvreuil, ouvert du lundi au vendredi. Tel : 02 35 71 73 57