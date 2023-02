Rouen. Construisez votre avenir professionnelavec l'Afpa

Des formations sur mesure pour répondre

aux besoins

Au service des territoires, des entreprises et des publics, l'Afpa en Normandie accompagne et forme les salariés et les chercheurs d'emploi à plus de 100 métiers répondant aux besoins de compétences des employeurs et favorise l'emploi durable de tous. L'Afpa propose des formation qualifiantes et professionnalisantes, en continu ou en alternance. Les parcours diplômants vont du niveau 3 (CAP/BEP) au niveau 6 (BAC +3) dans des secteurs variés : bâtiment, industrie, hôtellerie/restauration, commerce, services à la personne, comptabilité, tourisme et territoire, numérique et transition énergétique.

L'Afpa contribue au développement

des compétences

La formation aux métier de demain est un enjeu essentiel, l'Afpa participe à préparer les futurs professionnels et à qualifier ceux d'aujourd'hui. L'agence pour la formation accompagne ses stagiaires grâce à des dispositifs uniques de sécurisation de projet professionnel et d'accession à l'emploi. Plus de 75% des stagiaires formés trouvent un emploi six mois après la fin de leur formation.

Le contrat en alternance est fait pour vous !

Vous voulez acquérir des compétences professionnelles dès le premier jour de votre formation ? Vous voulez trouver un emploi rapidement ? En vous formant en alternance à l'Afpa, vous avez 9 chances sur 10 de décrocher un emploi. L'Afpa vous propose une pédagogie qui permet d'être dès le premier jour en situation professionnelle réelle, un calendrier flexible qui permet des entrées tout au long de l'année et un réseau d'entreprises partenaires pour vous accueillir en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Nos centres Afpa en Normandie vous accueillent : Alençon, Caen, Cherbourg-en-Cotentin, Coutances, Evreux, Le Havre et Rouen. Afpa : Tel. 3936 - mc_psr_normandie@afpa.fr - afpa.fr