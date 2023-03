Place du commerce. Ils vous ouvrent leurs portes

Un nouveau concept

de foire à tout

Au vide grenier ouvre le 5 avril

à Gonfreville-l'Orcher.

Son concept :

une foire à tout couverte.



C'est un nouveau concept qui s'installe sur la région du Havre. Stéphane Bono et sa femme Séverine Leseur, originaires de Honfleur (Calvados), ont fait une croix sur leur carrière dans la restauration pour se lancer dans le commerce. "J'avais vu un reportage à la télé, explique Stéphane. J'ai immédiatement été séduit. On aimait les vide-greniers." Au vide grenier est né en 2016. L'enseigne compte désormais 45 magasins partout en France, dont trois en Normandie (Évreux, Rouen et Avranches) et bientôt un quatrième à Gonfreville-l'Orcher. Il sera installé dans l'ancien Noz, rue du Château-d'eau.

Le principe est simple. La boutique fonctionne comme une foire à tout. Vous pouvez louer un stand d'1,50m pour une, deux ou trois semaines et y vendre les produits que vous souhaitez. Il vous en coûtera 15 euros pour une semaine, 25 euros pour deux semaines et 30 euros pour trois semaines. Il est possible de ravitailler votre stand quand vous le souhaitez. Le client reçoit 65 % du prix de vente de chaque objet.

La boutique disposera de 200 emplacements. Des vitrines sécurisées sont aussi à disposition pour les objets de valeur. L'enseigne propose également un dépôt gratuit de meubles ainsi qu'un service de vide-maison (payant ou rémunéré selon l'état des objets à débarrasser).