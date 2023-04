Consommation. TEDi, l'enseigne discount "tout à un euro" a ouvert ses portes en Normandie

C'est à Évreux (Eure) que vient d'ouvrir le premier magasin français du hard discounter TEDi, le mercredi 26 avril au centre commercial Carrefour Grand Évreux. Avec 2 700 enseignes en Allemagne et plusieurs centaines de succursales dans dix pays d'Europe, le discounter se lance aujourd'hui à l'assaut du marché français.

Concurrencer Action et Noz en Normandie

"Notre priorité absolue : offrir à nos clients une gamme de produits large et variée avec beaucoup de surprises" : dans un contexte d'inflation où les Français cherchent à faire des économies sur tous leurs postes de dépenses, la promesse de TEDi (dont le nom signifie Top Euro Discount) est alléchante. L'objectif paraît plutôt clair : concurrencer Action et Noz, les discounters déjà bien implantés en Normandie.

L'enseigne, si elle est méconnue des Français, est l'un des plus grands détaillants discount outre-Rhin. La première boutique a ouvert à Dortmund en 2004.

Dans les rayons de cette enseigne spécialisée dans le bazar non alimentaire, "outre les articles ménagers quotidiens, les articles de fête, les articles de bricolage et les produits électriques, notre gamme comprend également de la papeterie, des jouets ainsi que des produits de droguerie et des cosmétiques", énumère le discounter allemand. Si la nouvelle s'annonce excellente pour le portefeuille, on est moins certains de ses avantages d'un point de vue écologique.