Dieppe. Ils ont retrouvé un morceau de l'astéroïde 2023CX1 : que faire si ça vous arrive ?

Près de Dieppe, une dizaine de chercheurs se mobilisent pour rechercher des fragments de l'astéroïde 2023CX1, qui a survolé la Terre dans la nuit de dimanche 12 au lundi 13 février.

Sylvain Bouley est planétologue à l'université Paris Saclay. "Des objets comme ça, d'environ un mètre de diamètre, sont très rares. Et ce qui est encore plus rare, c'est de pouvoir prévoir leur entrée atmosphérique. C'est la septième fois dans l'histoire de l'humanité qu'on arrive à prévoir l'arrivée d'un astéroïde." Des recherches sont actuellement en cours, à 15 km au sud-ouest de Dieppe, pour retrouver des météorites, fragments de cet astéroïde, tombées au sol. Elles ont commencé mercredi 15 février et, en fin d'après-midi, ils ont trouvé un fragment de l'astéroïde 2023CX1. Un chercheur de la Nasa venu des Etats-Unis a même fait le déplacement pour prêter main-forte à ses compères.

Les bénévoles de @VigieCiel ont retrouvé un morceau du petit astéroïde qui a traversé l'atmosphère et s'est transformé en étoile filante au dessus du nord de la France lundi matin 🌠 https://t.co/r8B5vQWd4m — CNES (@CNES) February 16, 2023

Comment reconnaître un fragment d'astéroïde ?

Selon le chercheur Sylvain Bouley, "ces météorites sont des roches assez noires, plutôt denses, avec une surface plane et des bords arrondis. Elles sont assez reconnaissables".

Y a-t-il des précautions à prendre pour les manipuler ?

"Ils ne sont pas dangereux, ce sont des cailloux comme les autres ou presque. Ils ont une valeur scientifique un peu plus importante. On peut les récupérer mais, si on les retrouve, l'objectif c'est de noter leur position et de les mettre dans un sopalin et dans une boîte pour éviter qu'ils soient mouillés."

Où les trouver ?

"Les fragments d'astéroïdes peuvent se trouver n'importe où, dans des champs, des jardins. Si quelqu'un en trouve, il faut nous contacter via Vigie-ciel, un programme participatif de science."