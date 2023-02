Côte de nacre. Des paniers de poisson à 10 €, une initiative solidaire pour lutter contre l'inflation

Tout part d'une pub à la radio entendue par Angélique Martin vantant les initiatives prônées par un supermarché pour contrer l'inflation. Elle propose alors à son mari Alexandre de faire de même au sein de leur poissonnerie, qu'ils tiennent depuis quatre ans à Asnelles, sur la Côte de nacre. "Il me dit qu'on a moyen de faire quelque chose avec les poissons méconnus, qui partent sous la criée, car on ne peut pas les vendre par nous-mêmes. Ceux qui ne plaisent pas forcément car les gens ne les connaissent pas", relate Angélique Martin.

2,5 kg de poisson dans le panier

Le couple sort alors sa calculatrice et propose sur ses réseaux sociaux des paniers anti-inflation d'une valeur de 10 €, avec à l'intérieur de quoi faire trois repas pour quatre personnes. Et là, les intéressés se bousculent. "On a du mal à comprendre ce qu'il se passe, c'est la folie, s'étonne Angélique Martin, qui ne peut même plus répondre aux appels téléphoniques. Rien qu'hier, j'ai dû recevoir 200 SMS."

Malheureusement, tout le monde n'aura pas la chance de repartir avec un panier, même s'ils sont plus d'une centaine à avoir réservé le leur cette semaine. Les premiers ont été distribués ce mardi 14 février, devant le Café des images à Hérouville-Saint-Clair. Jocelyne Le Brun faisait partie des heureux élus. "J'ai du rouget, du merlan et du maquereau", se réjouit-elle. En plus, le poisson est déjà vidé.

Comment vendre du poisson à ce prix ? Impossible de lire le son.

Opération à durée indéterminée

Si le Sextant, le nom de la poissonnerie du couple basé à Asnelles, ne fait pas de marge sur cette initiative, le bénéfice est ailleurs. "On essaie aussi de faire parler de nous afin que les gens qui le peuvent commandent d'autres produits en même temps", poursuit Angélique Martin. Mais il ne s'agit pas d'un coup de communication ponctuel. "On veut répéter l'opération aussi longtemps que la situation le demande."

Venir au client

D'ailleurs, dans le genre geste solidaire, le Sextant n'en est pas à son coup d'essai. Quand on sait que le kilo de coquille Saint-Jacques coûte plus cher épluché, Angélique Martin propose à ses clients de leur apprendre à décortiquer le coquillage au sein de son échoppe. Ainsi, la prochaine fois, ils pourront acheter des Saint-Jacques encore dans leur coquille et faire des économies.

La commande des paniers anti-inflation pour la semaine prochaine a déjà débuté, et ne se fait plus que par SMS. Les paniers peuvent ensuite être retirés les mardis à Hérouville-Saint-Clair donc, les jeudis devant la Polyclinique du parc à Caen, les samedis au marché de Bretteville-l'Orgueilleuse, et évidemment à la poissonnerie. "On a remarqué que les clients étaient plus réticents à venir chez nous avec la hausse du prix du carburant, affirme Angélique Martin. Alors, c'est nous qui venons à eux !"