Normandie. Neige, pluie, froid… Ce que vous réserve la météo à partir de lundi

Voici les prévisions de Météo France, département par département, pour la semaine du 6 au 12 février.

Calvados

Des températures négatives seront observées à partir de mardi, jusqu'à -2 °C prévus à Vire et Pont-L'Evêque. La journée du jeudi sera ensoleillée, mais avec un climat encore plus froid, -3 °C sont annoncés à Aunay-sur-Odon. De la neige s'invitera vendredi matin, laissant place à des averses de pluie, plus tard dans la journée. Samedi, regain de neige autour de Lisieux, et pluie sur le reste du département.

Manche

Du lundi au mercredi, vous aurez droit au soleil, avec des éclaircies par endroits. Jeudi, des températures négatives sont prévues, -2 °C à Granville et Saint-Hilaire-du-Harcouët, -1 °C à Saint-Lô et Carentan. Cherbourg restera ensoleillé avec 7 °C en fin d'après-midi. Vendredi matin, place à la neige dans le sud-Manche et à la pluie dans le reste du département, jusqu'à samedi.

Seine-Maritime

La Seine-Maritime, à l'instar de la Manche, connaîtra un début de semaine plutôt ensoleillé, puis une chute des températures, jusqu'à -3 °C à Rouen jeudi matin. D'après les prévisions, seuls les territoires d'Yvetot et Bolbec devraient accueillir des averses de neige dans la matinée de vendredi.

Orne

Une semaine ensoleillée vous attend, avec néanmoins des températures négatives, -2 °C à Flers et -3 °C à Alençon. Dans la matinée du vendredi et du samedi, de la neige est prévue autour de Domfront, Flers, La Ferté-Macé, La Fresnaye-au-Sauvage, et Saint-Christophe-de-Chaulieu.

Eure

Enfin dans l'Eure, le mercredi et le jeudi seront très froids, -2 à -3 °C dans la grande majorité des communes. Vendredi et samedi, des averses de neige sont prévues à Pont-Audemer et Saint-Pierre-de-Cormeilles.

Ces prévisions, établies une semaine en avance, peuvent fortement varier. Pour plus de précisions, consultez notre météo du jour, disponible du mardi au samedi, dès 5 heures.