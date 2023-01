Bonsecours. Un piéton de 38 ans traverse sans regarder et se fait renverser par une voiture

Lundi 30 janvier vers 17 heures, un accident s'est produit route de Paris à Bonsecours. La police secours est intervenue sur les lieux. Une conductrice d'une C3 circulait route de Paris vers le centre de Bonsecours. La femme âgée de 85 ans est passée au feu vert à l'angle de la rue Léon Devaux. Au même moment, un homme de 38 ans qui arrivait de la rue Léon Devaux a traversé en courant avec ses écouteurs dans les oreilles. La conductrice n'a pas eu le temps de freiner et l'a percuté. La victime a été prise en charge par le Samu et a été transportée au CHU Charles Nicolle. L'homme souffre d'un traumatisme crânien et de multiples plaies. Une enquête est en cours.