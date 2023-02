Cherbourg-en-Cotentin. Des poches à huîtres pour transporter vos affaires

C'est l'histoire de poches à huîtres échouées sur l'estran. Les traces comme la rouille laissée par les tables d'élevage racontent la première vie de ces objets auxquels Mathilde Letablier et Arnaud Simon vont en offrir une seconde. Le couple, passionné de nature et installé à Bricquebec, a décidé de les récupérer pour les recycler et les transformer en sacs ou autres moyens pour transporter les affaires.

La Covid-19,

un énorme coup d'accélérateur

Solides et légers, ces produits écoresponsables sont incontournables depuis trois ans. "La boutique en ligne a été lancée le 1er mars 2020, juste avant le confinement, indique Mathilde Letablier. La Covid a été un énorme coup d'accélérateur." Ce projet a émergé lorsqu'elle se rendait sur l'île de Tatihou, dans le cadre de son travail au musée. En effectuant le trajet deux fois par jour - l'assistante culturelle le fait encore aujourd'hui -, Mathilde repérait à chaque fois ces poches sur l'estran, décrochées des tables par la mer. D'où l'idée de les ramasser.

Dans ce projet original, elle est accompagnée par Arnaud Simon, qui était auparavant commercial auprès de professionnels dans le bâtiment et les travaux publics (BTP). "Nous participons à notre manière à la réduction et à la gestion des déchets plastiques par leur récupération sur l'estran ou chez les ostréiculteurs, et nous revalorisons le matériau en réalisant un nouvel objet à forte valeur ajoutée", ajoute Mathilde Letablier. Les deux gérants récupèrent également les objets dans les bacs à marée. Au moment de la transformation, du cuir est ajouté sur les articles : il s'agit du collet en tannage végétal, ce qui permet au client de prendre le sac en main ou sur ses épaules. Les traces présentes sur les poches ne réduisent en rien la solidité et la durabilité du produit.

Dans les propositions, il y a bien sûr l'incontournable pochon à tout faire pour mettre ses courses de marché, se rendre à la plage, mettre son pique-nique… Il existe différents modèles et couleurs à partir de 45 €. On trouve aussi des sacs à main, des sacs pour le travail, des porte-savons, des corbeilles, des paniers vélo, des pots à suspendre pour mettre les couverts ou ustensiles de cuisine… Premier prix : la corbeille à partir de 17 €.

"Nous sommes bien référencés"

Dans les réflexions pour 2023, il se pourrait qu'une boutique voie le jour au domicile de Mathilde et Arnaud, à Bricquebec. Côté projets, Mathilde intervient au lycée professionnel Sauxmarais à Tourlaville, avec des élèves qui vont réaliser des sacs à livre à partir de poches à huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue pour la Cité de la Mer. Le couple récupère environ 500 poches de différentes tailles par an. Ces poches attirent les Manchois, les Normands et les Français. Elles se sont déjà vendues en Allemagne, en Angleterre, en Polynésie ou encore à Québec. "Nous sommes bien référencés", concluent-ils.

Pratique. Les Pochons. Renseignements sur le site lespochons.fr et sur Facebook : "Les Pochons".