Caen. Adopté à 3 ans en Colombie, il est maintenant en errance

C'est un jeune homme déphasé qui était jugé jeudi 26 janvier au tribunal judiciaire de Caen. Il lui était reproché des vols en réunion, des dégradations de biens publiques, le vol d'un véhicule (alors qu'il n'a pas le permis), aux dépens du restaurant "Le Louisiane", Kéolis, CESR Association Sciences Planètes, et Caen la Mer.

Quelques méfaits

Actuellement emprisonné pour des faits similaires, Romain Marie ne semble pas en comprendre la gravité. Le 26 mai 2022, une plainte est déposée par le restaurant "Le Louisiane", situé Côte de Nacre, pour vol de diverses boissons et d'une tireuse de bière. Il éclate aussi la vitre arrière d'un bus en jetant une canette. Il est appréhendé avec deux jeunes filles mineures, poussant un caddy bien rempli. Huit mois auparavant, il s'était rendu coupable d'un méfait semblable contre ce restaurant.

Un individu en marge

La présidente lui demande pourquoi il a récidivé et lui dit "il faudrait prendre conscience et tout arrêter. Vous vous en moquez ?". Réponse : "un peu". Elle déplore qu'à peine sorti de sa garde à vue, il ait volé à nouveau. Il s'exprime d'une façon presque inaudible et répond qu'il savait qu'il y avait cette réserve de boissons derrière l'établissement. Il loge dans un squat où l'on retrouve des objets dérobés entre autres à Sciences Planètes.

Un casier bien rempli

Entre 2019 et 2022, il a onze mentions à son casier judiciaire. Il est en errance depuis plusieurs années et vit comme un SDF. Les parties civiles demandent réparations financières des dégradations et vols subis. Le procureur reconnaît que Romain Marie a une personnalité complexe, mais qu'il récidive et passe plus de temps en prison qu'en liberté. La défense explique que son parcours personnel n'est pas facile, qu'il n'a aucune formation et qu'il devrait être pris en charge à sa sortie de prison.

Après délibéré, il est condamné à 12 mois de prison ferme. Il devra dédommager les parties civiles pour un total de 5 135,13 euros et payer une amende de 125 euros.